Kids Café Hampidoe sluit zomerwerking tieners af

De voorbije vijf weken werd er telkens een dagje Kids Café georganiseerd in samenwerking met Speelplein Hampidoe. Zo had de oudste groep "The Devils" jeugdhuis De Stip voor zich alleen.

Zoals vorig jaar werd er door Speelplein Hampidoe en de Jeugddienst weer samengewerkt voor een zomers tieneraanbod. De opkomst is wat kleinschaliger in vergelijking met de reguliere Kids Cafés doorheen het schooljaar maar daarom niet minder plezant! In de 2de week werd er een FIFA/Fortnite battle ingelegd waar ook de Road Runners welkom waren. Een fijne overgang richting najaar. In september wordt weer gestart met Kids Café 5de leerjaar, 6de leerjaar en Kids Café Plus (eerste, tweede en derde middelbaar).Meer foto's zie jeugdraadham.be