Belgian Cats ontmoeten gastland Japan in kwartfinale van de Spelen: “We zullen tot het uiterste moeten gaan”

De Belgian Cats vermeden als beste tweede van de drie poules een confrontatie met olympische en wereldkampioen Amerika en Spanje en treffen in de kwartfinale gastland Japan. De Cats speelden al tweemaal eerder tegen de Japanners in een officiële partij. Op het WK in Tenerife werd tegen het nummer 10 van de wereld verloren na verlenging. Op het olympisch kwalificatietoernooi vorig jaar in Oostende werd er gewonnen. Twee jaar geleden werkten de Belgian Cats, zonder Kim Mestdagh en Emma Meesseman, ook een stage in Japan af. Toen werd er twee keer verloren en éénmaal gewonnen.

“Ik had persoonlijk liever Servië gehad als opponent in de kwartfinale. Na het nipte verlies vorige maand op het EK in het Spaanse Valencia wilden we revanche”, zei bondscoach Philippe Mestdagh. “Het is nu tegen Japan. Een team dat we goed kennen en dat vooral uitpakt met veel driepunters. We kennen de ploeg goed. Met kwalificatie voor de kwartfinale hebben we onze eerste doelstelling al gehaald. De volgende stap is spelen voor een medaille. We moeten woensdag tot het uiterste gaan en die challenge tot een goed einde proberen brengen.”

Als de Belgian Cats winnen van Japan nemen ze het vrijdag op tegen de winnaar van Spanje of Frankrijk in de halve finale.