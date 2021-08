De 27-jarige Pieter O. uit Leuven is zondagavond rond 19.30 uur gewond geraakt bij een ongeval in Halen. In de Heesstraat botsten een fietser en een auto.

Eerder op de avond, rond 17.30 uur, zijn een fietser en een lichte vrachtwagen gebotst in de Liebroekstraat. Daarbij raakte de 26-jarige Tahran H. uit Tienen gewond. maw