De voorzitter van het OCMW van Chaudfontaine roept mensen met caravans en mobilhomes op om die tijdelijk te lenen aan slachtoffers van de watersnood in Chaudfontaine. “Wat betreft voedselbedeling en veiligheid zitten we goed, maar wat betreft logement van slachtoffers is het een uitdaging.” Dat zei OCMW-voorzitter Emmanuel Radoux aan RTL Info.