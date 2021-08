Gouden Nina Derwael landt woensdagvoormiddag op Brussels Airport

Nina Derwael keert woensdag terug naar België en landt normaal in de voormiddag (omstreeks 10u25) op Brussels Airport. De Limburgse behaalde zondag op de Olympische Spelen in Tokio de gouden medaille aan de brug met ongelijke leggers.

Er wacht Derwael bij haar terugkeer op Belgische bodem een drukke dag, want ze wordt ook nog in de bloemetjes gezet in haar thuisstad Sint-Truiden. De huldiging van Derwael vindt woensdagavond (omstreeks 19 uur) plaats in het stadhuis van Sint-Truiden. Na afloop is er een gezamenlijke persconferentie.

De tweevoudige wereldkampioene aan de brug werkte al jaren toe naar de Spelen in Japan en mikte in Tokio op niets minder dan goud. Ze kreeg 15.200 punten in de finale, wat volstond voor de olympische titel.