LIVE. Gouden Nina wordt gehuldigd in Sint-Truiden

Om 19 uur is het zover: de huldiging van Olympisch kampioene Nina Derwael in thuisstad Sint-Truiden. Een gouden loper is uitgerold op de Grote Markt waar de grootste fans de eerste rij voor het podium al inpalmen. Volg het hier live.

Onder meer gouverneur Jos Lantmeeters, burgemeester Veerle Heeren en de schepenen zullen de gouden medaillewinnares in de bloemetjes zetten. Ook zou het stadsbestuur nog een verrassing in petto hebben, maar daarover later meer.

De gouden loper ligt klaar. — © LD

Om 19.30 uur wuift Nina de Truienaren uit en stapt de turnkampioene in de helikopter richting Oostende waar ze te gast is bij Karl Vannieuwkerke in het één-programma Van hier tot in Tokio.

Het programma van de huldiging:

19.00 uur: aanvang huldiging

19.02 uur: babbel met verantwoordelijke Gymfed

19.07 uur: babbel met de gouverneur van Limburg, burgemeester en schepenen

19.13 uur: beelden oefening Nina Derwael

19.15 uur: huldiging Nina Derwael

19.30 uur: einde

© Luc Daelemans