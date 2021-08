De politie betrapte maandagvoormiddag opnieuw een bestuurder uit Bilzen die reed onder invloed van drugs. Ze haalden de 32-jarige uit Martenslinde uit het verkeer in het kader van de BOB-campagne. Dat gebeurde op de Bilzersteenweg in Hoeselt. De speekseltest was positief op het gebruik van wiet. De dertiger moest onmiddellijk voor twee weken het rijbewijs inleveren. ppn