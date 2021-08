Tijdens de afwezigheid van de bewoners werd zaterdag vastgesteld dat werd ingebroken aan de Barenbergseweg in Diest. Het wc-raampje werd geforceerd en de buitenverlichting gesaboteerd . Op het eerste gezicht is er geen buit.

Nog in Diest, ditmaal in de Antwerpsestraat, werd zondag een inbraak in een appartement vastgesteld. De onbekende daders gingen aan de haal met een geldsom. ppn