Man van prinses Eugenie is op zakenreis, maar krijgt kritiek na boottochtje

Jack Brooksbank, de man van de Britse prinses Eugenie, moest vorige week voor het werk naar het Italiaanse Capri. Nu is er kritiek op zijn zakenreis. De reden? Hij amuseerde zich op een boot in het gezelschap van drie dames in bikini, terwijl de prinses en hun vijf maanden oude zoon August nergens te bespeuren waren.

De 35-jarige Jack Brooksbank, Europees merkdirecteur van Casamigos Tequila, ging afgelopen vrijdag aan boord van een plezierjacht met drie vriendinnen. Volgens de Britse media gaat het om Rachel Zalis, een ex-tijdschriftredacteur die nu de wereldwijde directeur van Casamigos is. De twee andere dames die op het zonovergoten dek werden gefotografeerd zijn modellen. De brunette is volgens de pers Maria Buccellati, de blondine Erica Pelosini. Het uitje kwam er na het Unicef-zomergala, waarvan het drankmerk een van de sponsors was.

Een bron dicht bij Jack vertelde zondag aan The daily mail dat Eugenie niet van de partij was, omdat het om een zakenreis ging en ze thuisbleef met baby August. The sun schrijft dan weer dat de prinses en Brooksbank de week ervoor samen doorbrachten op Ibiza. Hoe dan ook roept de zakenreis, en het boottochtje in het bijzonder, vragen op bij fans van het Britse koningshuis. Brooksbank, die een boek las, een wijntje dronk en een praatje maakte met de kapitein, waagde zich immers ook aan een frisse duik in het water met de dames. Op het dek ging het er volgens aandachtige Twitteraars wel heel speels aan toe: Erica droogde zich topless af naast de man. Brooksbank is ook gefotografeerd terwijl hij model Maria, in oranje bikini, omhelst.

“Zijn er nu twee kleinkinderen van de koningin betrokken bij een schandaal rond bedrog? Eerst prins William met Rose Hanbury en nu de overspelige Jack Brooksbank?”, aldus een van hen die online een scheve schaats van de man insinueert. Ook anderen spreken op basis van de verschenen foto’s van de boottocht van “bedrog” en hebben naar eigen zeggen medelijden met de prinses. Het Britse koningshuis heeft nog niet op de heisa gereageerd.

