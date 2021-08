Vijftiger die buur neerstak in Maasmechelen naar gevangenis overgebracht

Maasmechelen

De 58-jarige man die zaterdag bij een uit de hand gelopen ruzie zijn 61-jarige buur neerstak is naar de gevangenis overgebracht.

De vijftiger verscheen maandag voor de onderzoeksrechter in Tongeren. Die besliste om de dader van de steekpartij aan te houden waarna ze de Maasmechelaar naar de gevangenis overbrachten. De feiten speelden zich zaterdag rond 18 uur af in een appartement op de Majoor Berbenlaan. Toen de ruzie helemaal ontaardde stak de 58-jarige zijn buurman van 61 jaar met een mes in de buikstreek. Het slachtoffer werd met een buikwonde naar het ziekenhuis overgebracht. Hij is niet levensgevaarlijk gewond. De messentrekker werd na de feiten door de lokale politie Lanaken-Maasmechelen gearresteerd. Maandag volgde diens voorleiding.

