Sifan Hassan bezorgt Nederland eerste atletiekgoud in 29 jaar met soevereine zege op 5.000m

Na 29 jaar zonder, heeft Nederland nog eens een gouden medaille gepakt in de atletiek. Op de 5.000 meter snelde Sifan Hassan soeverein naar goud in een tijd van 14:36.79. In de slotronde liet ze een tijd van 57 seconden over 400 meter noteren.

Op een drijfnatte piste in Tokio was ze twee seconden sneller dan de Keniaanse Hellen Obiri, die het zilver pakte. Het brons was voor de Ethiopische Gudaf Tsegay.

Het laatste olympische altetiekgoud voor Nederland dateerde voordien al van 1992. Toen pakte Ellen van Langen het goud op de 800 meter. Met het goud op de 5.000m eindigt Hassan zo een droogte van 29 jaar. En er kunnen nog medailles bijkomen voor Oranje, want Hassan komt later op deze Spelen ook nog in actie op de 1.500 meter en de 10.000 meter. Voor de 1.500 meter wist Hassan, die geboren werd in Ethiopië en sinds 2013 voor Nederland uitkomt, zich al te kwalificeren voor de finale, ondanks een val in de halve finale.

© ISOPIX

© AP

© ISOPIX

© ISOPIX

(TM)