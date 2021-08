Eerste transgender atlete ooit start aan de Spelen… en daarmee is niet iedereen gelukkig

Alweer wordt er geschiedenis geschreven op deze Spelen. De 43-jarige Laurel Hubbard uit Nieuw-Zeeland is vandaag de eerste transgender atlete op de Spelen. Met een kans op een medaille. In het gewichtheffen in de categorie -87 kg neemt ze het onder meer op tegen een landgenote. Die is minder gelukkig met haar opmerkelijke tegenstander. “Met alle respect, maar dit voelt als een slechte grap”, zegt onze landgenote Anna Van Bellinghen.