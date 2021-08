Stad geeft opnieuw negatief advies voor een gascentrale in Rotem

DILSEN-STOKKEM

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem heeft zopas opnieuw een negatief advies gegeven voor de vergunningsaanvraag van RWE voor de bouw van een gascentrale in Rotem. Die was gepland op het bedrijventerrein in Rotem. In februari leverde het stadsbestuur reeds een eerste negatief advies af in dit dossier. De deputatie van de provincie Limburg weigerde hierop de vergunning en volgde zo het advies van de stad en van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie. Na een grondig onderzoek levert de stad nu opnieuw een negatief advies af. De bevolking reageerde eerder ook al negatief met 1.225 bezwaarschriften.