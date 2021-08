Paulien Couckuyt grijpt ondanks BR net naast finaleplaats: “Als ik horde acht niet verpest...”

Couckuyt liep in de gietende regen en op een natgeregende piste in de eerste van drie halve finales naar de derde plaats in 54.47, een nieuw Belgisch record. Dat volstond net niet om door te stoten. De twee snelste loopsters van elk van de drie halve finales plaatsten zich voor de medaillestrijd, net als de twee beste verliezende tijden. Couckuyt noteerde uiteindelijk de derde verliezende tijd. De finale volgt woensdag (om 4u30 Belgische tijd).

De 24-jarige Couckuyt kwalificeerde zich eerder al in Tokio voor de halve finales van de 400 meter horden met een verbetering van het Belgische record tot 54.90.

© REUTERS

Horde acht

“Het was ongeloof spannend, dat wachten”, lachte Couckuyt na afloop. “Ik wist dat de kans heel klein was. Door de regen werden er niet echt veel zotte tijden gelopen dus uiteindelijk is het één tiende van een olympische finale geworden, dus echt té nipt. Ik had liever wat meer ruimte gehad.”

Onze landgenote ging dan ook voor de finale. “Ik zat in mijn hoofd met de tweede plaats. Toen ik de tijd zag… Oké, ik was wel blij maar ik had echt mijn zinnen op die finale gezet. De eerste reactie was er dan ook eentje van teleurstelling. Dat is misschien erg om te zeggen, maar als ik horde acht niet verpest dan zit ik in de finale. Dat is dan jammer. Als ik een perfecte race had gelopen, dan had ik hier staan juichen en zo.”

Het vertrouwen is echter groot en de vorm uitstekend. Dat belooft voor de 4x400m. “We staan supersterk dus het is leuk dat we met deze groep zo kunnen starten. Het is wel zot dat ik hier nu zo in vorm ben. Voor Parijs (Olympische Spelen 2024, red.) moet ik echt voor de finale gaan. Ik word beter en beter, op alle vlakken. We voelen dat er nog veel mogelijkheden zijn.”