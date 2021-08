Imke Vervaet geraakt niet voorbij halve finales 200m, ook Dafne Schippers uitgeschakeld

De 28-jarige Oost-Vlaamse advocate zette in de derde halve finale 23.31 neer en kwam daarmee niet verder dan de zevende stek. Enkel de top twee van elk van de drie halve finales en de snelste twee verliezende tijden stoten door naar de finale.

Vervaet had zich eerder op de dag geplaatst voor de halve finales met een persoonlijk record van 23.05 in de reeksen. Ze liep in Tokio ook al de 4x400 meter gemengd en moet ook nog in de 4x400m aan de slag met de Belgian Cheetahs. Die kregen het forfait van Cynthia Bolingo te verwerken.

De belangrijkste afwezige in de 200m-finale is de Nederlandse olympische vicekampioene Dafne Schippers. Zij kwam in 23.03 niet verder dan de zesde plaats in de eerste halve finale. De snelste tijd kwam er op naam van de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce (22.13). De snelste tijd in alle halve finales samen, was voor haar landgenote Elaine Thompson. De titelverdedigster zette in de tweede halve finale met 21.66 een persoonlijk record op de tabellen. De Namibische Christine Mboma verbaasde daar met een tweede plaats in 21.97 en een wereldrecord bij de U20.