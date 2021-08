Jonathan Sacoor loopt teleurstellende tijd en grijpt naast finaleplaats op 400 meter in Tokio: “Gekraakt onder de druk”

Sacoor liep in de eerste halve finale naar de achtste (en laatste) plaats in een tijd van 45.88. Dat was uiteraard ruim onvoldoende om door te stoten. De twee snelste lopers van elk van de drie halve finales plaatsten zich voor de medaillestrijd, net als de twee beste verliezende tijden. De finale volgt donderdag (om 14u Belgische tijd).

© BELGA

“Slecht gelopen”

Het persoonlijke record van de 21-jarige Sacoor bedraagt 45.03. Dit seizoen liep hij al 45.17. Sacoor was dan ook teleurgesteld.

“Ik ben te snel vertrokken en heb dan een paar fouten gemaakt”, reageerde hij na afloop. “Zoals niet door blijven lopen en schrik gekregen, dan was de wedstrijd gedaan. Ja, slecht gelopen. Ik kon veel beter en had dan ook hoge verwachtingen voor mezelf. Hier zijn geen excuses voor. De fout ligt volledig bij mezelf. Ik ben een beetje gekraakt onder de druk. Het zijn mijn eerste Spelen, dus dit doet wel even pijn. Het is nu terug resetten voor de 4x400m.”

En daarvoor heeft Sacoor wel vertrouwen. “Ja, zeker. Ik wist dat het veel beter kan zijn. Daarom ben ik nu zo teleurgesteld. Ik wilde onder de 45 seconden gaan. Na 150 meter was de wedstrijd voor mij gedaan. Ik kwam naast de Zwitser en werd dan passief. Het omgekeerde van wat ik moest doen en dan was het vat af. Ik krijg nu nog een kans om mezelf te herpakken.”

Ook Kevin Borlée zou uitkomen in de halve finales van de 400 meter, maar liet verstek gaan. Borlée liep zaterdag al de finale van de 4x400 meter gemengde aflossing, waarin ons land in een Belgisch record verdienstelijk vijfde werd. Na een korte nachtrust van amper vijf uur plaatste hij zich een dag later voor de halve finales van de individuele baanronde. Na die race greep hij echter naar de rechterdij. Onze landgenoot wil dan ook geen risico’s nemen met het oog op de aflossing met de Belgian Tornados, later op deze Spelen.

© BELGA

Vervaet geraakt niet voorbij halve finales 200m

Imke Vervaet heeft zich maandag niet kunnen plaatsen voor de finale van de 200 meter bij de vrouwen op de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio.

De 28-jarige Oost-Vlaamse advocate zette in de derde halve finale 23.31 neer en kwam daarmee niet verder dan de zevende stek. Enkel de top twee van elk van de drie halve finales en de snelste twee verliezende tijden stoten door naar de finale.

Vervaet had zich eerder op de dag geplaatst voor de halve finales met een persoonlijk record van 23.05 in de reeksen. Ze liep in Tokio ook al de 4x400 meter gemengd en moet ook nog in de 4x400m aan de slag met de Belgian Cheetahs. Die kregen het forfait van Cynthia Bolingo te verwerken.

De belangrijkste afwezige in de 200m-finale is de Nederlandse olympische vicekampioene Dafne Schippers. Zij kwam in 23.03 niet verder dan de zesde plaats in de eerste halve finale. De snelste tijd kwam er op naam van de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce (22.13). De snelste tijd in alle halve finales samen, was voor haar landgenote Elaine Thompson. De titelverdedigster zette in de tweede halve finale met 21.66 een persoonlijk record op de tabellen. De Namibische Christine Mboma verbaasde daar met een tweede plaats in 21.97 en een wereldrecord bij de U20.