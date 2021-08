Aaron Leya Iseka volgt Obbi Oulare richting Barnsley

Leya Iseka, de jongere broer van Michy Batshuayi, komt over uit Frankrijk, waar hij de afgelopen drie voetbaljaargangen aan de slag was. Toulouse, uitkomend in de Ligue 2, nam hem destijds over van Zulte Waregem en leende hem vorig jaar uit aan eersteklasser Metz. In 21 competitiematchen lukte de 23-jarige aanvaller daar vier goals.

Het is overigens niet de eerste Belg die deze zomermercato neerstrijkt bij Barnsley. Eerder plukte de club Obbi Oulare al weg bij Standard, waar hij op een zijspoor was beland.