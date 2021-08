Australiër gaat hard onderuit door afgebroken stuur, maar zit half uur later weer op de fiets

Als bij wonder kwam Porter er zonder al teveel kleerscheuren vanaf. Hij had enkele schaafwonden aan de neus en kin, plus een aantal splinters over zijn lichaam.

Nog straffer: dik een half uur later zat de Australiër opnieuw op zijn fiets. Samen met Kelland O’Brien, Sam Welsford en Leigh Howard zette Porter de vijfde tijd neer. Daarmee maakt Australië nog kans op brons.

De beelden:

