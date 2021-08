Bloeddonatie in administratief centrum

Van 17.30 uur tot 20.30 uur kun je hiervoor terecht in zaal De Bammerd. “Je moet je vooraf inschrijven via https://donorportaal.rodekruis.be of 0800 777 00 en je krijgt dan een tijdslot”, zegt Paul Lennertz van de Heerse afdeling van het Rode Kruis. “Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. We voorzien een extra attentie voor elke donor en hopen dus dat er morgen heel wat mensen komen opdagen.”

Frank Missotten