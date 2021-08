Canadese vrouwen plaatsen zich ten koste van topfavoriet VS als eerste voor olympische voetbalfinale

In de eerste helft namen beide teams geen grote risico’s, wat resulteerde in een scoreloze stand halfweg. Na de pauze drukten de Amerikaanse vrouwen het gaspedaal in, maar ze kregen finaal het deksel op de neus. Jessie Fleming, uitkomend voor Chelsea, scoorde met een penalty het enige doelpunt van de wedstrijd voor de bronzen medaillewinnaar op de Olympische Spelen in Rio in 2016.

Om 13u Belgische tijd staat de tweede halve finale geprogrammeerd. Australië en Zweden maken in een onderling duel uit wie Canada bekampt in de strijd om de gouden medaille. Zweden aast op revanche na de verloren finale op de vorige Spelen. Uittredend olympisch kampioen Duitsland wist zich verrassend niet te plaatsen voor de eindfase.