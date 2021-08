Geen groepswinst voor Belgian Cats na nederlaag tegen fysiek oppermachtig China

De derde en laatste poulewedstrijd in poule C bracht in de Super Saitama Arena een eerste nederlaag voor de Belgische basketbalvrouwen. De Cats verloren van het fysiek grote China met 74-62. Geen groepswinst voor de Belgische vrouwen, maar ze eindigen wel als beste in de eerste groep waardoor ze in de kwartfinale (woensdag) Amerika en Spanje vermijden. De loting is om 16u30 Belgische tijd en dan kennen Emma Meesseman en co. hun opponent en tijdstip wanneer ze woensdag de deur richting de halve finales hopelijk kunnen openen.