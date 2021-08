Ondanks corona bezochten 41.703 mensen de expo ‘Oog in oog met de Romeinen’ in het Gallo-Romeins Museum van Tongeren. De tentoonstelling kreeg bovendien een hoge waardering. — © luc daelemans

Tongeren

De tentoonstelling ‘Oog in Oog met de Romeinen’ in het Gallo-Romeins Museum van Tongeren klokte zondagavond af op 41.703 bezoekers. In moeilijke coronatijden is dat een uitstekend resultaat.