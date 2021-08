De Brusselse raadkamer heeft maandag nog geen uitspraak gedaan in het dossier over de achtervolging die in mei 2017 het leven kostte aan twee jonge twintigers. Dat zal pas op 13 augustus gebeuren. Het Brusselse parket vraagt in het dossier om de agenten die bij die achtervolging betrokken waren, buiten vervolging te stellen, maar de familie van beide slachtoffers verzet zich daartegen.