Crammerock heeft er vertrouwen in en maakt affiche voor festival bekend

De organisatie van Crammerock heeft er vertrouwen in. Zopas werd de affiche voor het festival in Stekene, dat tijdens het eerste weekend van september zal plaatsvinden, aangekondigd. Onder andere Tourist LeMC en Zwangere Guy zullen hun opwachting maken. Maar verwacht u ook aan optredens van het Oekraïnse Go_A, The Kooks en het Nederlandse Doe Maar.