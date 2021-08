Fernandinho (Manchester City, rechts) duelleert met Junior Moraes in een match tegen zijn voormalige club. — © AFP

KRC Genk-Shakhtar Donetsk (dinsdag 20 uur)

Shakhtar Donetsk staat in Europa hoger gerangschikt dan Ajax en Napoli. Met dank aan een 17 jaar oude strategie. In totaal dansten bij de Oekraïense tegenstrever van KRC Genk in de derde voorronde van de Champions League al 35 Brazilianen de samba.