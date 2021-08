OPROEP. Ga jij jouw reis annuleren nu het zuiden van Europa in brand staat?

Strandgangers in het Italiaanse Pescara kijken naar de dikke rookpluimen van de bosbranden. — © EPA-EFE

De toeristische sector blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. Na anderhalf jaar ellende door het coronavirus, deelt nu de natuur een nieuwe tik uit. Met enorme bosbranden en aardbevingen die hulpverleners tot wanhoop drijven.

Toeristische bestemmingen in Turkije, Griekenland en Italië kreunen onder de bosbranden. Het is een zoveelste domper voor hoteleigenaren, reizigers en iedereen in de getroffen regio’s die van het toerisme moet leven. Ook werd de wijde regio rond het Griekse eiland Rhodos gisteren nog getroffen door een aardbeving met een kracht 5,7 op de schaal van Richter.

