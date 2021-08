In het zuiden van Italië zijn minstens vijf mensen gewond geraakt bij een bosbrand in de buurt van Pescara, in de Abruzzen. Honderden mensen, onder wie ook toeristen, werden geëvacueerd. Een vijfjarig meisje moest naar het ziekenhuis worden overgebracht, maar haar toestand zou niet levensbedreigend zijn, melden Italiaanse media.