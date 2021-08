Zo viert Meghan Markle haar veertigste verjaardag

Meghan Markle viert woensdag haar veertigste verjaardag en dat doet ze in stijl. Het zal geen groot feest worden - door corona, uiteraard - maar desondanks zal de vrouw van prins Harry (36) flink uitpakken. En dat met dank aan haar goede vriendin Oprah Winfrey.

De koningin van de Amerikaanse talkshows raadde Meghan Markle aan om voor haar feestje in zee te gaan met de vermaarde organisator Colin Cowie, een goede vriend van Oprah. Hij staat erom bekend fijne feestjes te geven en werkte in het verleden al met o.a. Jennifer Aniston, Tom Cruise, Jennifer Lopez en Kim Kardashian. Door het glossy magazine Vogue werd hij bovendien uitgeroepen tot de beste wedding planner ter wereld.

Meghan zal samen met Harry haar verjaardag vieren in hun bijna 13 miljoen euro kostende mega-villa in Santa Barbara, Californië, en wil het naar verluidt ‘klein’ houden. Zo’n 60 gasten zijn uitgenodigd, volgens bronnen vooral vrienden van de voormalige actrice.

Er zou ook “familie” zijn. Volgens Amerikaanse media zou het gaan over haar moeder Doria.Met de rest heeft Meghan geen contact meer. En dat er vanuit Engeland een vliegtuig vol royals wordt verwacht om haar verjaardag op te luisteren, is een utopie. Ook de verstandhouding tussen Meghan en haar schoonfamilie is ernstig verstoord.