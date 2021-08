Experts: “Eén op vijf mensen die hersendood zijn, zijn wakker en zitten vast in hun lichaam”

Drie experts trekken aan de alarmbel in het Verenigd Koninkrijk. Volgens hen is ongeveer een vijfde van alle mensen die zogezegd ‘hersendood’ zijn, dat eigenlijk niet. Ze zouden zich wel degelijk bewust zijn van hun omgeving.

Professors Neil Scolding van de Universiteit van Bristol, Adrian Owen van de Western Universiteit in Canada en John Keown van de Georgetown Universiteit in de Verenigde Staten zeggen dat liefst 25.000 patiënten in het Verenigd Koninkrijk het label ‘hersendood’ hebben, maar dat ongeveer 5.000 van hen wel degelijk wakker zijn. Dankzij nieuwe hersenscan-technieken en onderzoeken konden ze aantonen dat er wel degelijk activiteiten te zien waren in de hersenen.

De groep wetenschappers is ervan overtuigd dat er ook een manier is om te weten wat deze patiënten voelen en denken. Mogelijk kunnen ze zo ook zelf beslissingen maken over hun medische behandelingen.

Het college van geneesheren in het Verenigd Koninkrijk is echter niet helemaal overtuigd. Ze geven toe dat de bevindingen een stap zijn in de goede richting, maar dat er toch dieper gekeken moet worden naar de resultaten. “De research is nog niet voldoende geëvolueerd om nu toe te passen op alle patiënten die hersendood verklaard werden”, klonk het. De onderzoekers vinden die reactie onethisch.

