Twee favorieten springen even ver, maar Griek Miltiadis Tentoglou houdt Cuba toch van verspringgoud

De 23-jarige Griek Miltiadis Tentoglou heeft maandag het verspringen gewonnen op de Olympische Spelen in Tokio. De Cubanen Juan Miguel Echevarria en Maykel Masso flankeerden hem op het podium.

Tentoglou kwam bij zijn laatste poging 8m41 ver. Dat was precies even ver als Echevarria bij zijn derde poging. De op één na beste sprong van de Griek (8m15) was zes centimeter beter dan die van de Cubaan en dat leverde hem het goud op.

De Cubanen hadden hun kansen niet ten volle kunnen verdedigen. Masso gaf er al na twee sprongen geblesseerd de brui aan, Echevarria blesseerde zich bij zijn vierde sprong. Nadat Tentoglou hem van de eerste plaats verdreven had, probeerde Echevarria het nog wel eens, maar tijdens de aanloop staakte hij zijn poging.

