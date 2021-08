Artuur Peters plaatst zich via herkansingen voor halve finale: “Ben tevreden”

Kajakker Artuur Peters plaatste zich maandag op de Olympische Spelen in Tokio via de herkansingen voor de halve finales van de K1 1.000 meter. In zijn reeks schoot de Ekselnaar tekort tegen een Tsjech en een Australiër, maar daarna won hij vlot zijn kwartfinale.

“De bedoeling was rechtstreeks naar de halve finale te gaan, maar in mijn reeks kwam ik twee stevige concurrenten tegen. Gelukkig kon ik daarna een goeie kwartfinale varen. Ik ben tevreden”, reageert hij.

Peters leek in zijn reeks de verhoopte top twee nochtans te halen, maar moest in het laatste deel van de race toch zijn meerdere erkennen in de Tsjech Josef Dostal, die won, en de Australiër Thomas Green. “De laatste 200 meter kwam die Australiër sterk opzetten en heb ik besloten krachten te sparen voor de kwartfinale. Dat was de juiste beslissing.”

Peters had vooraf gehoopt de herkansingen te kunnen ontlopen, met het oog op de halve finale en A- of B-finale die dinsdag volgen. “Ik heb mij een extra keer moe moeten maken, maar we hebben hier wel op getraind. Ik zal in de komende 24 uur goed kunnen recupereren, dat is zeker geen probleem”, legt hij uit.

Vijf jaar geleden kon Peters zich bij zijn olympisch debuut in Rio niet plaatsen voor de A-finale (met de top acht). Die horde wil hij in Tokio wel nemen. “Ik ga morgen absoluut voor de top vier (in zijn halve finale). We zullen zien waar we uitkomen.”