Lize Broekx en Hermien Peters stoten door naar halve finales: “We zijn er klaar voor”

Kajaksters Hermien Peters en Lize Broekx hebben hun ticket voor de halve finales van de K2 500 meter op zak. Het Limburgse duo won maandag op de olympische baan van de Sea Forest Waterway hun race in de herkansingen nadat ze eerder naast de top twee grepen in hun reeks.

“Het was een zware voormiddag maar we zijn tevreden dat we een goeie wedstrijd hebben neergezet (in de kwartfinale). Dat geeft vertrouwen voor morgen”, zegt Lize Broekx.

Broekx en Peters moesten herkansen nadat ze in hun reeks als vierde waren geëindigd. Alleen de top twee stootte rechtstreeks door. “De Nieuw-Zeelanders en de Duitsers ging er hard tegenaan. Halfweg hadden we besloten om een beetje krachten te sparen voor de kwartfinales”, legt Hermien Peters uit.

Broekx en Peters hadden wel gehoopt de herkansingen te kunnen vermijden. “Maar uiteindelijk is het geen nadeel gebleken. We hebben ons niet volledig moeten geven, en dat maakt toch een verschil”, aldus Broekx.

Morgen/dinsdag mikken Broekx en Peters, olympische debutanten, op een plaats in de A-finale. “We gaan vanaf de start alles moeten geven en dan hopen dat we in de A-finale zitten. Daarna zien we wel hoeveel er nog in de tank zit. De plaatsjes zullen zeker duur zijn”, zegt Peters. “Het is wel leuk dat we de kwartfinale winnen. Dat bevestigt dat we in vorm zijn en er klaar voor zijn.”