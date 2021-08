Artuur Peters en de K2 Broekx-Peters plaatsen zich zegevierend voor de halve finales van het kajak

In het Olympisch kajakken zijn de kwartfinales de races die beslissend zijn voor de rest van het toernooi. Zich plaatsen voor de halve finale of een punt zetten achter de Spelen, een keuze die Artuur Peters en het duo Broeckx-Peters geen seconde wouden maken. De drie Belgen sloten dan ook hun kwartfinalerace zegevierend af en mogen dus morgen varen voor een plaats in de medaillerace.

Artuur Peters liet even het initiatief aan de Rus Roman Anoshkin. Na 250 meter nam hij echter het heft zelf in handen en hij stond die leiding niet meer af. De Belg diepte zijn voorsprong uit tot twee bootlengtes en kon dan rustig toekijken hoe de Italiaan Bugno het tweede ticket voor de halve finales in de wacht sleepte.

Peters, die op de Olympische Spelen van 2016 11de werd, kon zich in zijn eerste race net niet rechtstreeks plaatsen voor de halve finales. Met onder meer Josef Dostal, bronzen Olympisch medaillewinnaar van Rio en regerend vice-wereldkampioen, was de concurrentie niet onaardig. Peters eindigde derde en moest zich dus via de kwartfinales - wat in feite herkansingen zijn - kwalificeren. Iets wat dus lukte.

Ook zus Hermien naar halve finales

Enkele minuten later was het de beurt aan zus Hermien en Lize Broekx. De Belgische vrouwen deden het al even schitterend. Halfweg kwamen ze als eerste door en daarna lieten ze hun tegenstanders geen schijn van kans. In de eerste sessie eindigden de Belgen nog als vierde, maar dat zetten ze in de kwartfinales dus makkelijk recht. Twee op twee dus voor de Belgen: een betere start konden onze landgenoten zich niet inbeelden.

Uitslag kwartfinales heren

1. ARTUUR PETERS (BEL) 3:45.714

2. Samuele Burgo (Ita) 3:45.993

3. Roman Anoshin (Roc) 3:46.576

4. Simon Mc Tavish (Canada) 3:52.467

5. Guillaume Burger (Fra) 3:52.817

6. Amado Cruz (Biz) 4:15.262

Uitslag kwartfinales dames

1. BROEKX – PETERS (BEL) 1:47.649

2. Arft – Bruessler (Dui) 1:48.450

3. Lehaci – Schwarz ( Oos) 1:49.777

4. Hoskin – Hatton (NZl) 1:50.507

5. Funch – Iversen (Den) 1:52.678

6. Ben Ismail – Sassi (Tun) 2:10.979

© BELGA