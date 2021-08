Imke Vervaet (200 meter) en Elise Vanderelst (1.500 meter) stoten door naar halve finales

Elise Vanderelst heeft zich maandag op de Olympische Spelen in Tokio voor de halve finales van de 1.500 meter geplaatst. De Europese indoorkampioene werd in haar reeks pas negende, maar haar tijd, 4:05.63, volstond wel om door te gaan.

De top zes van elke reeks en de snelste zes daarbuiten plaatsten zich voor de halve finales. Die worden woensdag (12u00 Belgische tijd) gelopen. Vanderelst liep de 23e tijd van de 24 halvefinalisten.

Persoonlijk record

Ook Imke Vervaet kwam deze nacht in actie in Tokio. Onze landgenote plaatste zich knap met de beste verliezende tijd voor de halve finales van de 200 meter. Ze werd in haar reeks vierde in 23”05, een persoonlijk record.

Imke Vervaet. — © BELGA