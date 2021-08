Amerikaanse kogelstootster Raven Saunders maakt statement op podium met boodschap voor “onderdrukten”

De Amerikaanse Raven Saunders, die zondag op de Olympische Spelen tweede eindigde in het kogelstoten, vierde haar zilveren medaille op het podium door met haar armen een X te vormen, waarmee ze naar eigen zeggen alle “onderdrukten” een hart onder de riem wil steken. Dat melden diverse Amerikaanse media.

De 25-jarige Saunders is daarmee de eerste atleet die sinds de start van de spelen in Tokio de medailleplechtigheid gebruikt om een politieke boodschap te brengen. Volgens de Amerikaanse pers verklaarde Saunders, een zwarte atlete die zich inzet voor de LGBT-rechten, dat ze “alle mensen vanover de hele wereld vertegenwoordigt die het moeilijk hebben en die niet over een platform beschikken om hun stem te laten horen”. “Mijn boodschap is om te blijven vechten, te blijven pushen (...)”, verklaarde ze op een persconferentie. “Het is belangrijk voor mij dat ik deze zilveren medaille mee naar huis kan nemen, omdat ik zoveel verschillende mensen vertegenwoordig, ik weet dat er veel mensen zijn die naar me kijken, die me berichten sturen en die voor me gebeden hebben. Ik ben blij dat ik deze medaille ook voor hen mee naar huis kan nemen, en niet alleen voor mij”, klonk het.

Voor de aftrap van de Olympische Spelen in Tokio had het Internationaal Olympisch Comité (IOC) aangekondigd dat atleten voortaan in gesprekken met de media, voor en na hun wedstrijden, tijdens teamvergaderingen of op sociale netwerken politieke of maatschappelijke thema’s aan de orde mogen stellen. De podia en de medailleplechtigheden zijn niet opgenomen in de nieuwe richtlijnen, wat betekent dat Saunders in theorie door het IOC bestraft zou kunnen worden. Voorlopig kwam er echter nog geen reactie van het comité.

© AP

© REUTERS