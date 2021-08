België steekt VK voorbij in vaccinaties: “Als een diesel vertrokken, nu zijn we Europese top”

Wat een paar maanden geleden totaal ondenkbaar leek, is nu realiteit: ons land heeft het Verenigd Koninkrijk voorbijgestoken op het vlak van coronavaccinaties. “We zijn als een diesel vertrokken en nu zijn we Europese top”, zegt epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen).

Het Verenigd Koninkrijk 68,95, België 68,97. Op de website van Our World in Data, dat per dag de vaccinatiegraad van alle landen bijhoudt, is ons land dit weekend de UK voorbijgestoken. Het gaat om het percentage van de totale bevolking dat minstens deels gevaccineerd is. Die cijfers variëren uiteraard dag na dag, maar het is voor het eerst dat we op die wereldranglijst boven het Verenigd Koninkrijk uitstijgen.

Dat leek een halfjaar geleden compleet ondenkbaar. Op dat moment waren al 15 miljoen Britten gevaccineerd en moesten we hier blij zijn als er 100.000 vaccins per week binnenkwamen. Er was kritiek dat het te traag ging, dat we te braaf waren. Maar die kloof is nu dus gedicht.

“We zijn als een diesel begonnen, maar nu zitten we in de Europese top”, zegt ook epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen). “Daar mogen we echt fier op zijn. Maar er is nog werk aan de winkel.”

Er zijn immers grote verschillen binnen België: in Vlaanderen is 90 procent van de 18-plussers minstens deels gevaccineerd, in Brussel is dat 61 procent. En in de grote steden loopt de vaccinatiegraad achter. “De steden zijn de grootste uitdaging”, zegt Van Damme.

Hoe hoog moet de vaccinatieteller nog doorstijgen voor we beschermd zijn? “Nu uit Amerika wordt bericht dat de deltavariant even besmettelijk is als waterpokken, zouden we tot 85 à 90 procent van de totale bevolking moeten gaan”, zegt Van Damme.