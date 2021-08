Nederlandse topfavoriete valt op de 1500 meter, maar wint haar reeks toch na fantastische inhaalrace

Sifan Hassan heeft zich op curieuze wijze geplaatst voor de halve finales van de 1500 meter op de Olympische Spelen. De Nederlandse atlete viel in haar serie, maar desondanks ging ze als winnares door naar de volgende ronde.

Hassan was met 4.05,17 alsnog de snelste in haar serie, voor de Australische Jessica Hull (4.05,28) en Elinor Purrier uit de Verenigde Staten (4.05,34).

Hassan struikelde bij het ingaan van de laatste ronde over Edinah Jebitok uit Kenia. De Nederlandse krabbelde snel op en zette de achtervolging in. De 28-jarige Nederlandse moest corrigeren en liep in de laatste paar honderd meter naar de winst. Een huzarenstukje.

Het zou wel kunnen dat deze inhaalrace haar maandagavond (15.30 uur Nederlandse tijd) nog zal opbreken. Dan staat de finale van de 5000 meter op het programma. Hassan wil in Tokio medailles winnen op de 1500, 5000 en 10.000 meter.

Later vandaag is dus de finale van de 5000 meter, woensdag zijn de halve finales van de 1500 meter en vrijdag is de finale van dat nummer. Zondag staat de 10.000 meter op het programma.

In het hele plan van Hassan komt de val in de series van de 1500 meter natuurlijk heel slecht uit. Die race was gepland als een soort warming-up voor de finale van de 5000 meter maar heeft door de val toch nog veel enerigie gekost. Sommige atletiekkenners beweren dat ze na de val beter had kunnen opgeven en dus de 1500 meter uit haar hoofd had moeten zetten. In hoeverre zij gelijk hebben, moet nog maar blijken.

“Ik schrok wel even, maar ik dacht meteen: ik kan niet stoppen. Verder voel ik me goed en ik denk niet dat het invloed heeft op de voorbereiding voor de finale van de 5000 meter”, sprak Hassan hoopvol.

