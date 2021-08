Groepssfeer zit goed bij Team Belgium: Red Lions verrassen Nina Derwael in hotel en trakteren haar op oorverdovend applaus

Mooie beelden vanuit het hotel van onze olympiërs in Mito. De Red Lions, die eerder op de dag zelf nog Spanje opzij hadden gezet in de kwartfinale, hadden een leuke verrassing in petto voor kersvers olympisch kampioen Nina Derwael. In het hotel werd Derwael buiten aan de lift opgewacht door onze hockeyers. En eenmaal de deuren opengingen, werd Derwael getrakteerd op een oorverdovend applaus. De sfeer zit duidelijk goed bij Team Belgium.