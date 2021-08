Riadh Bahri verklaart Kürt Rogiers zijn (jeugd)liefde

Valerie De Booser, Anke Buckinx, Jasper Erkens en Riadh Bahri maken deze week hun opwachting in de villa van Waarheid, durven of doen. Vooral die laatste moet u in de gaten houden, want de VRT-journalist heeft een opmerkelijke bekentenis in petto. Gevraagd met welke Vlaamse bekendheid hij een avond zou willen doorbrengen, luidt zijn antwoord “Kürt Rogiers”. Blijkt dat Bahri al sinds zijn tienerjaren een oogje heeft op Rogiers en dat vertelt hij hem ook aan de telefoon. (jdr)

‘Waarheid, Durven of Doen’, VTM, 21.20 uur