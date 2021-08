‘Slimste mens’ ontwijkt in 2022 het WK voetbal

De Slimste mens ter wereld zou in 2022 vroeger in het najaar worden uitgezonden. Dat vertelde presentator Erik Van Looy (59) in de podcast Welcome To The AA van Alex Agnew en Andries Beckers. De voorbije jaren startte de quiz steeds half oktober en was de finale half december. Maar in 2022 zou de quiz al vanaf september lopen. De reden van die vervroeging is het WK voetbal in Qatar. Wegens de hoge zomertemperaturen voetbalt men er in de winter. “Het geeft mij extra tijd om in 2023 nog eens een speelfilm te draaien”, aldus Van Looy. (tove)