Selemani bezorgt Kortrijk met late treffer zege tegen Antwerp, dat seizoenstart helemaal mist

Antwerp is niet al te best aan het nieuwe seizoen begonnen. Nadat het vorige week verloor van KV Mechelen, keek het in eigen huis nu tegen een nieuwe nederlaag aan. Lang leek de partij tegen Kortrijk op een doelpuntenloos gelijkspel uit te draaien, totdat Faïz Selemani Kortrijk in de 87ste minuut nog de zege schonk. Antwerp start zo met 0 op 6 aan het seizoen, Kortrijk kent met 6 op 6 een perfect begin.