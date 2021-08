Zaterdag overnachtte een ooievaar op een verlichtingspaal aan de Ringlaan in Lummen. — © Koen Luts

Lummen/Herk-de-Stad

In de overstroomde weilanden rond de Demer in Lummen en Herk-de-Stad werden de voorbije dagen meerdere ooievaars gespot. Overdag vinden ze een rijk gedekte tafel tussen het rottende gras, ’s avonds zoeken ze hoge plaatsen zoals verlichtingspalen, gsm-masten of pylonen van de schuttersgilde om te overnachten.