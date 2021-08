Dina Deferme in haar kleurrijke tuin: “Ik hoop dat de koper evenveel liefde voor de tuin heeft als ik.” — © Chris Nelis

Hasselt

Dina Deferme verkoopt haar huis met legendarische tuin in Hasselt. De vier hectare grote tuin is een echt bloemenparadijs waarvoor bezoekers van heinde en ver komen. Ze hoopt een koper te vinden die de mooie tuin in ere houdt.