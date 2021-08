Populaire vakantieregio’s kleuren rood: maatregelen gelden direct, niet pas op woensdag

De overheid heeft een aantal regio’s in Denemarken, Frankrijk, Griekenland en Italië zondag met onmiddellijke ingang rood ingekleurd op de coronakaart. Dat betekent dat niet- of onvolledig gevaccineerde reizigers bij terugkeer een test moeten ondergaan en in quarantaine moeten tot ze een negatief resultaat hebben.

Tot nu toe was het gebruikelijk dat de overheid de nieuwe kleuren bekendmaakte op zondag, en de maatregelen voor rode zones pas van kracht liet gaan op woensdag. Deze keer worden de nieuwe rode zones meteen, vanaf zondag 1 augustus, van kracht, zo staat te lezen op info-coronavirus.be. Er zijn een aantal populaire vakantieregio’s bij.

De nieuwe rode zones zijn Centraal-Jutland in Denemarken, de Faeröer, Ile-de-France, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur in Frankrijk, Centraal-Macedonia, West-Macedonia, West-Griekenland en Peloponnesos in Griekenland, en Sicilië en Sardinië in Italië. Die zones komen bij een hoop andere gebieden die al rood waren ingekleurd.