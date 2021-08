Lanaken

Tijdens het eerste gecoördineerde opruimweekend in de Maasoevers hebben 231 vrijwilligers in Lanaken een vijfhonderdtal zakken met zwerfvuil gevuld. “Er is 85 procent opgeruimd. De resterende 15 procent gaat onder meer over stukken van kasten en deuren. Rond 17 uur waren de laatste vrijwilligers vertrokken,” aldus burgemeester Marino Keulen (Open Vld).