Genk

Zondagavond rond 20.30 uur heeft een dienster brand ontdekt in taverne Metropole op het Sint-Martintusplein in Genk. Een vuilnisbak stond in brand en de zaak hing vol rook. Ze bluste de brandende emmer en kon zo erger voorkomen. De dienster ging naar de taverne om een duif te bevrijden.