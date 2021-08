Chinees-Canadese popster opgepakt op verdenking van verkrachting

De Chinees-Canadese popster Kris Wu is in China opgepakt op verdenking van verkrachting. Het is niet de eerste keer dat het voormalige boybandlid hiervoor ondervraagd wordt. Wu ontkent de beschuldigingen.

Het verhaal van een tienermeisje heeft in China heel wat losgemaakt. Du Meizhu (17) beschuldigde de dertigjarige artiest van verkrachting toen ze dronken was. Ze dacht dat ze Wu zou ontmoeten voor een sollicitatie. In de plaats daarvan werd ze gedwongen om alcohol te drinken. Naar eigen zeggen, drinkt ze nooit alcohol dus was de vrouw snel onder de voet. Een dag later werd ze wakker in het bed van Wu. Hij beloofde voor haar te zorgen. Wat de tiener dacht dat het begin was van een relatie, eindigde al snel op een sisser. Ze deed haar relaas op sociale media, wat door andere media snel opgepikt werd.

Het verhaal heeft de gemoederen duidelijk verhit want zeven andere vrouwen zijn nu met gelijkaardige beschuldigingen naar voor gekomen. De zanger zou hen jobs en andere opportuniteiten beloofd hebben. Maar gebruikte hen enkel. Verschillende zouden onder de 18 jaar geweest zijn. In China ligt de minimumleeftijd voor seks op 14 jaar.

De beschuldigingen werden door de Chinese politie in Peking alleszins ernstig genoeg genomen. En Wu werd gearresteerd. Hij ontkent zelf alle beschuldigingen.

Wu maakte een tijdje onderdeel uit van K-Pop groep EXO. Hij verliet de band in 2014 om een solocarrière na te jagen. Dat lukte, hij acteerde, zong, was model en dook op in realityprogramma’s. Merken zoals Louis Vuitton en Bulgari verbraken naar aanleiding van de arrestatie onmiddellijk alle contacten met de artiest.

