Diepenbeekse Mrkrul heeft 238.000 volgers op TikTok: “Dat ik herkend word, is surreëel”

Een nieuwe generatie jonge Limburgse helden staat op. Zij blinken uit in muziek, als acteur, in sport of op sociale media. In aflevering 1 van ‘Jonge Helden’: Diepenbekenaar Arne Claessens (23) alias Mrkrul die met 238.000 volgers beroemd is op TikTok.

Om met de deur in huis te vallen: wie is Arne Claessens?

“Ik ben 23 jaar, student en woon samen met mijn ouders en broer in Diepenbeek. Op dit moment zit ik in mijn tweede jaar marketing aan de Hogeschool UCLL. Mijn humaniora startte ik in de richting technische wetenschappen aan het Sint-Jozefinstituut in Bokrijk om daarna over te schakelen naar audiovisuele vorming aan het PIKOH in Hasselt. Tussendoor ben ik ook wat blijven zitten. (lacht) Uiteindelijk heb ik voor de examencommissie in Brussel mijn diploma fotografie behaald. Niet echt de normale weg dus.”

Hoe gaat het met de jeugd vandaag na een coronajaar met veel online onderwijs en nauwelijks studentenleven?

“Dat laatste klopt, ik kan me het laatste feestje nauwelijks herinneren. Maar aan de andere kant heeft me dat ook geholpen om me meer te concentreren op mijn studies. Zelf vond ik online les volgen fijner dan op de campus. Vooral als de lessen niet op elkaar aansluiten, dan zit je op de campus ook maar een beetje te wachten op de volgende les. Thuis kan je die tijd nuttiger besteden. Ik hoop dat die mix in een normaal jaar ook behouden blijft.”

Woog de hele situatie dan niet op het mentaal welzijn van jongeren?

“Toch wel, vooral tijdens de eerste lockdown in maart 2020 had ik het gevoel dat er geen einde kwam aan de taken die uitgedeeld werden. Alsof het gebrek aan fysieke lesmomenten op die manier gecompenseerd werd. Daardoor zagen heel wat studenten het einde van de tunnel niet meer. Maar ook eerstejaarsstudenten hadden het moeilijk. Vooral als je op kot zat. Ik kan me voorstellen dat dit voor hen erg eenzaam is geweest. Ik had gelukkig mijn vriendin als knuffelcontact.”

In die lockdown heb jij een nieuwe passie in TikTok gevonden. Waarom ben je ermee gestart?

“Wie marketing studeert, moet mee zijn met de laatste trends op social media. Daarom startte ik met een TikTok-account onder het pseudoniem Mrkrul. Mister krul, dat is kort en snedig. Met mijn eerste video, waar je het geluid van een F1-wagen hoort komen aanrazen en vervolgens een speelgoedautootje in beeld ziet vlammen, heb ik meteen een miljoen views gehaald. Toegegeven, het idee had ik ergens opgepikt, maar ik had niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan. En dus ben ik me gaan verdiepen in het algoritme van TikTok door tutorials te bekijken waarin trucjes onthuld worden om je bereik te laten groeien.”

Welke drie tips kan je met fervente TikTokkers delen?

“TikTok is een videoplatform waar je van video naar video swipet. Je moet dus meteen de aandacht van de kijker vangen, liefst al in de eerste twee seconden. Dat kan door een wilde intro te maken, maar ook door wat tekst op beeld. Mensen hebben toch altijd de neiging om dat eerst te lezen. Daarnaast verkiest het algoritme video’s waar muziek onder zit. Als je liever een video zonder muziek maakt, selecteer dan toch een muzieknummer, maar zet het volume op nul. Zo blijft het algoritme toch denken dat er muziek onder de video zit en word je meer gepromoot. Investeer ook tijd, moeite en enthousiasme in je video, zodat het er kwalitatief goed uitziet.”

Hoeveel tijd besteed je zelf aan het maken van deze video’s?

“Dat varieert, sommige video’s zijn in een kwartier klaar en aan sommige video’s werk ik een hele dag. Op elk moment van de dag ben ik bezig met het bedenken van ideeën. Daar start alles mee. De inhoud van de video’s op TikTok is toch eerder licht entertainend. Mijn best bekeken video is er eentje waar ik een ballon laat stuk springen in een koeltoren. Maar liefst 4,4 miljoen mensen hebben die video bekeken.”

“Mijn eerste TikTok-video was meteen goed voor een miljoen views”, vertelt Mrkrul Arne Claessens. — © Raymond Lemmens

Je spreekt ook Nederlands en geen Engels. Is dat geen hinderpaal om viraal te gaan?

“Mijn eerste video’s waren Engelstalig, maar ik haalde amper honderd views. Erg demotiverend als je er veel tijd aan besteed hebt. Dan ben ik gaan uitzoeken hoe dat kwam. Blijkbaar verspreidt TikTok je video eerst naar mensen die in je buurt wonen. In ons geval dus België en Nederland. Inspelen op trends helpt ook om te groeien. Zo heb ik ingezet op de rage rond het verzamelen van en de zoektocht naar waardevolle Pokémonkaarten en het openen van blind bags van bijzondere SpongeBob-figuurtjes. Daar bestaat echt een publiek voor. Kijk maar naar de 9-jarige Ryan Kaji, vandaag de best verdienende YouTuber. Voor het unboxen en reviewen van speelgoed en games krijgt hij jaarlijks ruim 24 miljoen euro.”

Vandaag heb je 237.000 volgers. Hoe reageert je omgeving daar op?

“In het begin lachten de meeste mensen rondom mij: ‘Wat doe je nu? Je bent jezelf belachelijk aan het maken.’ Maar nu ik meer volgers begin te krijgen, moeten ze toch wel toegeven dat het sjiek is wat ik doe. Zelf heb ik het succes altijd wat gerelativeerd, omdat ik het gevoel heb dat iedereen dit wel kan. Zo bijzonder voel ik me dus niet. De kaap van de 100.000 volgers bereiken, dat was wel speciaal. En nu zitten we aan het dubbel. Ons dorp is daar maar een fractie van, je kan je dat eigenlijk niet voorstellen.”

Word je al herkend op straat?

“De eerste keer was in het zwembad van Bilzen, waar ik een studentenjob heb als redder. Tijdens een zwemles was er een groepje kinderen dat me herkende. Dat was op dat moment surreëel, omdat me dat nog nooit overkomen was. Maar het was wel leuk, vooral omdat het heel onverwacht en spontaan was. Intussen zijn er wel meer mensen die me aanspreken op straat. Gisteren nog op een terras in Hasselt vroeg de ober of ik mijn dino al had terug gevonden.”

De beroemde dino, intussen goed voor 2,4 miljoen views.

“Het is qua kijkers en interactie mijn populairste video tot dusver. Met een simpele verhaallijn: koop een dino-ei in de Action, gooi het in een emmer water en zie wat er gebeurt. Dat was het plan, maar de emmer was te klein. En dus deed ik een experiment. Hoe groot zou de dino worden als hij 30 dagen zou ronddobberen op het Albertkanaal. En dus bond ik ’m vast aan een dik touw. Enkele dagen later was hij er nog, maar na een week was de dino spoorloos verdwenen. Ik bleef alleen achter met een glazen flesje met een boodschap erin: een afbeelding van een dinosaurus.”

Heb je de daders al gevonden?

“Ik heb ze afgelopen week toevallig ontmoet. Er waren meerdere daders. (lacht) Een persoon had de dino meegenomen en dan was er nog een groepje kotstudenten die de oevers van het Albertkanaal afgezocht hadden. Maar toen ze bij het touw kwamen, was de buit al weg. In ruil lieten ze het flesje met de boodschap achter. En zo werd de dino van de Action een echte TikTok sequel.”

Er zijn duidelijk fans. Maar heb je ook al te maken gehad met haatberichten?

“Ik denk dat iedereen die online actief is wel te maken krijgt met haat. Ik probeer daar niet te veel aandacht aan te schenken. In het begin reageerde ik er wel op en dan kreeg ik soms excuses. Sommige mensen beseffen niet altijd welke impact zo’n reactie op de ontvanger kan hebben. Gelukkig zijn de positieve berichten talrijker.”

Ben je niet bang dat China je gegevens zal misbruiken, zoals voormalig Amerikaans president Trump vreesde?

“TikTok is ontwikkeld door een Chinees IT-bedrijf en China heeft niet de beste reputatie. Maar elke app en elke website verzamelt vandaag gegevens van gebruikers. Dus neen, daar heb ik geen angst voor. Welke Chinees zou zich wel aan Arne Claessens interesseren? Ik heb geen geheimen.”

Hoop je er ooit geld mee te verdienen?

“Vandaag kost het me meer dan dat het opbrengt. Maar dat zie ik als een investering. Af en toe krijg ik al wel eens iets toegestuurd of de vraag om iets te promoten. Maar het is niet dat je daar instant rijk van wordt. Ik ben op vraag van vele volgers ook met een YouTube-kanaal gestart. Daar kan ik af en toe een centje verdienen via de advertenties die je video voorafgaan of als pop-up verschijnen.”

“Mijn droom? Leven van wat ik doe op YouTube” TikTokker Arne Claessens

Wie zijn jouw grote voorbeelden op dat vlak?

“In België heb je niet meteen erg grote YouTube-sterren, dus kijk ik over de grens richting Nederland. Gio en Don hebben meer dan een miljoen volgers en staan nu waar ik op een dag ook graag zou willen staan. Ik kijk wel op naar die dagelijkse vloggers. En als kind was ik al fan van het fenomeen PewDiePie, meer dan 110 miljoen abonnees.”

Word jij straks de bekendste social media manager van Limburg?

“Wie weet, dat is toch de richting die ik uit wil na mijn studies. Tenzij dat ik kan leven van wat ik doe op YouTube. Dat blijft toch nog altijd een beetje een droom om daar een echte carrière uit te bouwen.”

Vaste vraagjes

1. Wat is je favoriete Netflix-serie?

“Breaking Bad, een klassieker.”

2. Welke artiest(e) beluister je het meest op Spotify?

“Arctic Monkeys en muziek van Rock Werchter via YouTube, want Spotify heb ik niet.”

3. Hoeveel uur per dag zit je op je smartphone?

“Drie tot vijf uur per dag.”

4. Welke van deze items heb je al eens gebruikt:

Vaste telefoon: “Zeker, we hebben thuis nog een vast toestel.”

Winkler Prins: “Even googelen, want dat ken ik niet.” (lacht)

Papieren wegenkaart: “Ik heb mijn gsm, dus geen papieren kaart nodig.”

Walkman: “Op zolder eens in een doos gevonden en er mijn Ketnet-cd op beluisterd.”

Mama Birgit Hamelrijckx en zoon Arne Claessens. — © Raymond Lemmens

Mama Birgit Hamelrijckx: “Op YouTube volg ik Arne, maar TikTok heb ik niet”

“Uiteraard volg ik Arne op YouTube, maar TikTok heb ik niet gedownload. Uren scrollen, dat vind ik zonde van de tijd”, vertelt mama Birgit Hamelrijckx. “Dankzij Arne leer ik het medium wel kennen. Als hij ergens enthousiast over is, dan laat hij me meegenieten.”

Kan er zonder schermpjes gegeten worden ten huize Claessens? “Dat is soms moeilijk”, bekent mama Birgit. “Maar ik heb niet het gevoel dat Arne zich er helemaal in verliest. Hij staat met beide voeten op de grond en kan die smartphone ook opzijleggen. Waar ik wel van opkijk, is dat TikTok een aanleiding kan zijn om face to face mensen te leren kennen. Dat vind ik best wel fijn voor onze jongste zoon.”

Het creatieve heeft Arne van zijn mama geërfd. “Ik kom uit het kunstonderwijs en werk in de grafische sector, al ben ik vooral nog met papier bezig. Ik hoop dat Arne straks een job vindt waarin hij zich gelukkig voelt en zijn creativiteit kan gebruiken. Zodat hij elke dag met plezier kan gaan werken, rondkomt met het loon dat hij verdient en zich geen zorgen moet maken over een factuur die betaald moet worden. Dat wil toch elke ouder voor zijn kind, niet?”