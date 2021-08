Duizenden hulpverleners hebben voor de vijfde dag op rij zware bosbranden in Turkije bestreden. Zondagnacht werden verschillende dorpen in de vakantieregio Bodrum geëvacueerd. Mensen werden onder meer met boten over zee in veiligheid gebracht. Doorheen de dag werden nog meer hotels over heel de provincie Mugla geëvacueerd.