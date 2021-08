Corona of niet, deltavariant of niet, de kassa van Action rinkelt als nooit tevoren. In die mate zelfs dat het Britse investeringsfonds 3i, dat ruim de helft van de aandelen in handen heeft, de waardering van de winkelketen fors heeft opgetrokken. Action is nu voor het eerst meer dan 10 miljard Britse pond waard, of een slordige 12,2 miljard euro.